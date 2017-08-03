برشلونة تنفجر غضبا تجاه نيمار...هذا ما فعلوه

بعد فترة من الأخبار والتقارير المتضاربة، خرج نادي برشلونة الإسباني، أمس، بخبر مفاده أن مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا أبلغ إدارة النادي عزمه على الرحيل، وما كان أمام النادي الكتالوني إلا الموافقة على القرار، ولكن بالشرط الجزائي المنصوص في العقد والذي يقدر بـ222 مليون يورو.

© REUTERS/ MIKE SEGAR نيمار يودع زملاءه في برشلونة قبل التوجه إلى باريس

ثارت ثائرة جماهير برشلونة وأهالي المدينة تجاه نيمار، عقب إعلان وكيل أعماله اتفاق اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان، الفرنسي، والذي بدروه سيقدم لاعبه الجديد ربما يوم غد الجمعة.

وبدأت المحلات التجارية بإزالة صوره، فيما انتشرت منشورات عدائية تجاه اللاعب، وتفاعلت إدارة مجمع تجاري في شارع "بورتال دي إنجيلس" الشهير وسط برشلونة بعد ساعات من إصدار النادي بياناً رسمياً، يؤكد طلب نيمار الرحيل عن صفوفه، وأزالت لوحة إعلانية كبيرة لنيمار، واستبدلتها بعلامة تجارية أخرى.

من جانبه، حذر الفريق الكتالوي، النجم البرازيلي، من إجراء الفحص الطبي مع باريس سان جرمان الفرنسي في الوقت الحالي.

وقالت إدارة الفريق الإسباني إنها سمحت لنيمار بالتغيب عن التمارين إلى حين إتمام الصفقة، لكنها أضافت أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يخضع نيمار للفحص الطبي مع فريق سان جيرمان، وفقا لما ذكرت صحيفة "سبورتس" الإنجليزية.

وكان نيمار، ودّع زملاءه في النادي، صباح أمس الأربعاء، ثم توجه إلى مدينة بورتو البرتغالية، فسرت شائعات أنه توجه إلى هناك لإجراء الفحوص الطبية التي تسبق انتقاله للفريق الباريسي، وخاصة أن المدير الرياضي للفريق أنتيرو هينريكي برتغالي.

ومع هذه التقارير، قال النادي الكاتالوني إن نيمار لو أجرى الفحص الطبي لصالح الفريق الفرنسي، فإنه سيخرق الإذن الذي حصل عليه من ناديه للتغيب عن التدريبات، مؤكداً أنه قبل أي إجراء يقوم به نيمار، يطالب برشلونة الفريق الفرنسي بدفع الشرط الجزائي لفسخ عقد البرازيلي الذي من المفترض أن يمتد إلى 2021، وتبلغ قيمة ذلك الشرط 222 مليون يورو.

⚽️🏋️ Pictures from the second of two training sessions today, with the full first team squad plus Aleñá of Barça B #FCBlive pic.twitter.com/6v115bAAWu — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2017

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