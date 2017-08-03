"تطور خطير" في صفقة انتقال نيمار إلى النادي الباريسي

© REUTERS/ MIKE SEGAR نيمار يودع زملاءه في برشلونة قبل التوجه إلى باريس

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة، عبر شيكات بنكية قدمها اللاعب ونادي باريس سان جيرمان إلى مقر الرابطة، لكنها لم تقبل به.

وكان خوان دي ديوس كريسبو المحامي المختص في القضايا الرياضية، المكلف بإيداع شيك بقيمة 222 مليون يورو في مقر "لا ليغا"، بموجبه يفسخ المهاجم البرازيلي عقده مع برشلونة الذي كان ممتدا حتى 30 يونيو / حزيران 2021.

كما قام كريسبو بكتابة محضر ذكر فيه كل ما حدث، بحضور موثق عقود، كرد على تهديد رئيس الرابطة، خافيير تيباس، بعدم قبول أموال باريس سان جيرمان الخاصة بفسخ العقد.

وأوضحت أن الخطوة المقبلة ستكون من نيمار ومستشاريه، الذين سيطلبون قبل حلول الجمعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحصول على بطاقة اللاعب الدولية، لكي يستطيع اللعب مع باريس سان جيرمان، يوم السبت، في انطلاقة الدوري الفرنسي.