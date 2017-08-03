"تطور خطير" في صفقة انتقال نيمار إلى النادي الباريسي

وكان خوان دي ديوس كريسبو المحامي المختص في القضايا الرياضية، المكلف بإيداع شيك بقيمة 222 مليون يورو في مقر "لا ليغا"، بموجبه يفسخ المهاجم البرازيلي عقده مع برشلونة الذي كان ممتدا حتى 30 يونيو / حزيران 2021.
كما قام كريسبو بكتابة محضر ذكر فيه كل ما حدث، بحضور موثق عقود، كرد على تهديد رئيس الرابطة، خافيير تيباس، بعدم قبول أموال باريس سان جيرمان الخاصة بفسخ العقد.
وأوضحت أن الخطوة المقبلة ستكون من نيمار ومستشاريه، الذين سيطلبون قبل حلول الجمعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحصول على بطاقة اللاعب الدولية، لكي يستطيع اللعب مع باريس سان جيرمان، يوم السبت، في انطلاقة الدوري الفرنسي.
Los motivos de #LaLiga para rechazar la cláusula de Neymar ➡ https://t.co/GaSrrukgVU— MARCA (@marca) ٣ أغسطس، ٢٠١٧
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