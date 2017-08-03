ماكرون يهنىء باريس سان جيرمان لنجاحه بالتعاقد مع نيمار

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتهنئة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، للخطوة الكبيرة التي قام بها، من خلال شرائه للبرازيلي نيمار.

© REUTERS/ MIKE SEGAR نيمار يودع زملاءه في برشلونة قبل التوجه إلى باريس

قام الرئيس الفرنسي بالتعبير عن فرحته لدى سمع خبر الانتقال، ليبادر بتوجيه التهنئة للنادي الباريسي.

ماكرون صرح، قائلا: هذا أمر جيد، كما أنه سيزيد من جاذبية الدوري الفرنسي، أوجه التهنئة لنادي باريس سان جيرمان.

يذكر بأن اللاعب البرازيلي قرر مغادرة النادي الإسباني برشلونة، بعد تلقيه عرضا خياليا من النادي الباريسي، براتب سنوي يصل الى 30 مليون يورو.

بالإضافة لقيام النادي الباريسي بدفع قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة والبالغة 222 مليون يورو للتخلي عن البرازيلي.