ماكرون يهنىء باريس سان جيرمان لنجاحه بالتعاقد مع نيمار

ماكرون صرح، قائلا: هذا أمر جيد، كما أنه سيزيد من جاذبية الدوري الفرنسي، أوجه التهنئة لنادي باريس سان جيرمان.
يذكر بأن اللاعب البرازيلي قرر مغادرة النادي الإسباني برشلونة، بعد تلقيه عرضا خياليا من النادي الباريسي، براتب سنوي يصل الى 30 مليون يورو.
بالإضافة لقيام النادي الباريسي بدفع قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة والبالغة 222 مليون يورو للتخلي عن البرازيلي.
Президент Франции Макрон поздравил «ПСЖ» с покупкой Неймара.— Sports.ru (@sportsru) ٣ أغسطس، ٢٠١٧
Президент! https://t.co/7MGdUFfOUp pic.twitter.com/EdRnJV13Kx
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