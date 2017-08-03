معركة فرنسية إسبانية تشعل صفقة انتقال نيمار "القياسية"

دخلت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس 3 أغسطس/آب، رسميا على خط المواجهة أمام رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، في تطور خطير لصفقة "القرن" الخاصة بانتقال اللاعب البرازيلي، نيمار، من فريقه "برشلونة" إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي.

وأصدرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بيانا، نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أعرب فيه عن استغرابها من عدم قبول الاتحاد الإسباني قيمة الشرط الجزائي القياسية، التي تسمح بانتقال نيمار إلى "حديقة الأمراء".

وأشارت الرابطة الفرنسية في بيانها إلى أنها "لا تفهم سبب رفض رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني تسلم قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار".

وكان محامون موكلون عن نيمار قد توجهوا إلى مقر الرابطة الإسبانية في مدريد، اليوم الخميس، في محاولة لتسديد قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ 222 مليون يورو (263 مليون دولار)، ولكن الرابطة رفضت استلام الشرط دون إبداء أسباب.