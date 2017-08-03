برشلونة يعلن تسلم 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

أعلن برشلونة المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه تسلّم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيدا لفسخ التعاقد بين الطرفين اليوم الخميس.

© REUTERS/ MIKE SEGAR الحزن يخيم على برشلونة... نيمار يفكر في باريس سان جرمان

وحسب "رويترز" قال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت "سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر".

وكان نيمار تقدم بطلب للرحيل عن برشلونة ويبدو على أعتاب الانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.