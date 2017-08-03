الكشف عن مدة عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

كشف صحفي في محطة مونت كارلو الإذاعية الفرنسية على "تويتر" اليوم الخميس مدة العقد الذي وقعه المهاجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان.

© REUTERS/ Albert Gea برشلونة يعلن تسلم 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

وحسب "رويترز" أوضح محمد بو حفصي مسؤول تغطية أخبار كرة القدم والمعروف بقربه من دوائر صنع القرار الفرنسية "نيمار أصبح باريسيا. وقع عقدا لخمس سنوات مع مسؤولي باريس سان جيرمان في برشلونة".

وقال برشلونة اليوم الخميس إن ممثلي اللاعب دفعوا 222 مليون يورو (263 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار.