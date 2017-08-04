بالفيديو...نيمار يكشف "سر" رحيله عن برشلونة

بعد دقائق من إعلان باريس سان جرمان الفرنسي رسميا ضم نيمار من برشلونة الإسباني في صفقة كبرى، تحدث المهاجم البرازيلي لأول مرة عن سبب رحيله عن "برشلونة".

وقال نيمار في رسالة مسجلة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه ترك برشلونة متجها إلى سان جرمان "بحثا عن تحد جديد".

وتابع قائد منتخب البرازيل: "برشلونة كان أكبر من مجرد تحد، كان حلم طفل لعب بهؤلاء النجوم في ألعاب الفيديو. وصلت كتالونيا في عمر 21 عاما أحمل تحديات كثيرة. أستطيع تذكر أول يوم لي في النادي ومشاركة الغرف مع رموز مثل ميسي وفالديز وتشافي وإنييستا وبويول وبيكيه وبوسكتس وآخرين".

© REUTERS/ Albert Gea برشلونة يعلن تسلم 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

وأضاف: "تشرفت باللعب مع أفضل رياضيين رأيتهم في حياتي، وأنا متأكد أنني لن أرى مثلهم. ميسي أصبح شريكي وصديقي داخل وخارج الملعب. أنا فخور باللعب معك وأحبك".

وأكمل نيمار رسالته قائلا: "باريس سان جرمان سيكون بيتي في السنوات المقبلة وسأعمل لأثبت أنني أستحق الثقة التي وضعوها بي. أنا ممتن لدعم كل أحد. بدءا من الهواة الذين كانوا معي منذ عام 2009 وأصدقائي واللاعبين الذين زاملوني وعائلتي التي عانت كثيرا بسبب المشاكل التي وقعت في مسيرتي والتي تستحق الراحة الآن".

واستكمل نيمار الذي انتقل إلى برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي: "شكلت مع ميسي وسواريز خط هجوم للتاريخ وفزت بكل شيء يمكن لرياضي أن يفوز به. عشت لحطات لا تنسى وعشت مدينة هي أكبر من مدينة. أحب برشلونة وكتالونيا".

وأوضح نيمار: "حياة الرياضي تصنعها التحديات. بعضها نكون مجبرين عليها والبعض الآخر نتيجة قراراتنا للإبقاء على الضوء الذي ينير المشوار المهني المكثف القصير".

وكشف: "للمرة الثانية في حياتي سأخالف والدي. أبي، أنا أفهم وأحترم رأيك، لكني اتخذت قراري وأطلب منك الدعم الذي طالما حصلت عليه منك. برشلونة وكتالونيا سيبقيان في قلبي لكنني أريد تحديا جديدا. قبلت عرض باريس سان جرمان بحثا عن التتويج ولمساعدة النادي في إحراز الألقاب".

وختم: "إنه قرار صعب لكني اتخذته بنضج 25 عاما. برشلونة، شكرا على كل شيء. باريس سان جرمان، أنا قادم. الله يبارك لنا ويرعانا".