تسجيل
02:17 04 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    نيمار

    بالفيديو...نيمار يكشف "سر" رحيله عن برشلونة

    © REUTERS/ Albert Gea
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 24010

    بعد دقائق من إعلان باريس سان جرمان الفرنسي رسميا ضم نيمار من برشلونة الإسباني في صفقة كبرى، تحدث المهاجم البرازيلي لأول مرة عن سبب رحيله عن "برشلونة".

    وقال نيمار في رسالة مسجلة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه ترك برشلونة متجها إلى سان جرمان "بحثا عن تحد جديد".

    وتابع قائد منتخب البرازيل: "برشلونة كان أكبر من مجرد تحد، كان حلم طفل لعب بهؤلاء النجوم في ألعاب الفيديو. وصلت كتالونيا في عمر 21 عاما أحمل تحديات كثيرة. أستطيع تذكر أول يوم لي في النادي ومشاركة الغرف مع رموز مثل ميسي وفالديز وتشافي وإنييستا وبويول وبيكيه وبوسكتس وآخرين".

    نيمار
    © REUTERS/ Albert Gea
    برشلونة يعلن تسلم 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار
    وأضاف: "تشرفت باللعب مع أفضل رياضيين رأيتهم في حياتي، وأنا متأكد أنني لن أرى مثلهم. ميسي أصبح شريكي وصديقي داخل وخارج الملعب. أنا فخور باللعب معك وأحبك".

    وأكمل نيمار رسالته قائلا: "باريس سان جرمان سيكون بيتي في السنوات المقبلة وسأعمل لأثبت أنني أستحق الثقة التي وضعوها بي. أنا ممتن لدعم كل أحد. بدءا من الهواة الذين كانوا معي منذ عام 2009 وأصدقائي واللاعبين الذين زاملوني وعائلتي التي عانت كثيرا بسبب المشاكل التي وقعت في مسيرتي والتي تستحق الراحة الآن".

    واستكمل نيمار الذي انتقل إلى برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي: "شكلت مع ميسي وسواريز خط هجوم للتاريخ وفزت بكل شيء يمكن لرياضي أن يفوز به. عشت لحطات لا تنسى وعشت مدينة هي أكبر من مدينة. أحب برشلونة وكتالونيا".

    وأوضح نيمار: "حياة الرياضي تصنعها التحديات. بعضها نكون مجبرين عليها والبعض الآخر نتيجة قراراتنا للإبقاء على الضوء الذي ينير المشوار المهني المكثف القصير".

    وكشف: "للمرة الثانية في حياتي سأخالف والدي. أبي، أنا أفهم وأحترم رأيك، لكني اتخذت قراري وأطلب منك الدعم الذي طالما حصلت عليه منك. برشلونة وكتالونيا سيبقيان في قلبي لكنني أريد تحديا جديدا. قبلت عرض باريس سان جرمان بحثا عن التتويج ولمساعدة النادي في إحراز الألقاب".

    وختم: "إنه قرار صعب لكني اتخذته بنضج 25 عاما. برشلونة، شكرا على كل شيء. باريس سان جرمان، أنا قادم. الله يبارك لنا ويرعانا".

    انظر أيضا:

    الكشف عن مدة عقد نيمار مع باريس سان جيرمان
    برشلونة تنفجر غضبا تجاه نيمار...هذا ما فعلوه
    ماكرون يهنىء باريس سان جيرمان لنجاحه بالتعاقد مع نيمار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, كرة قدم, انتقال, باريس سان جيرمان, برشلونة, نيمار, فرنسا, إسبانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضيات الروسيات يسجلن رقما قياسيا في فئة الطيران بالزي المجنح في العالم
    "السناجب الطائرة" الروسية تسجل رقما قياسيا
    أمل تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة انتهى!
    حرب تجارية على الأبواب
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك