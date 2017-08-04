ميسي يرسل رسالة مبطنة على الإنستغرام بعد رحيل نيمار

ماتزال أصداء خبر إنتقال البرازيلي نيمار من صفوف برشلونة الى باريس سان جيرمان تتصدر العناوين الأولى للصحف و المواقع الإجتماعية.

نيمار الذي رحل عن النادي الكتلوني بعد 4 مواسم ، تكللت بالعديد من البطولات الأوروبية.

ليفرط بذلك عقد الثلاثي الهجومي الأكثر رعبا و تهديفا في تاريخ كرة القدم ، الثلاثي الذي تكون من نيمار و ميسي و سواريز.

ميسي بدوره وجه رسالة الى نيمار، شكره على الأيام الجميلة معا في النادي و تمنى له الأفضل في مسيرته القادمة في صفوف النادي الباريسي.

ليعود ميسي مرة أخرى بوضع صورة على صفحته في إنستغرام والمعروفة بإسم "TEAM MESSI" وحملت الصورة عنوان فيه شيء من الغموض، ليقوم الكثيرون بتفسير هذه العبارة بطرق عدة.

الصورة تواجد فيه ميسي واقفا متأملا ، وكتب: الزمن يتغير، و العظماء يبقون!!