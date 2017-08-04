بيليه "يغرد" مباركا لنيمار في التحدي الجديد

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية و العالمية بيليه التهنئة لمواطنه نيمار الذي انتقل للعب في صفوف العاصمة الباريسية باريس سان جيرمان.

حيث "غرد" بيليه على صفحته الخاصة على التويتر قائلا:"مبروك نيمار، أتمنى لك التوفيق في التحدي الجديد، باريس مدينة جميلة، وواحدة من أكثر المدن المفضلة لدي".

Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world! 🇧🇷⚽️🏆 pic.twitter.com/wENWRcLB9X — Pelé (@Pele) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

يذكر بأن شركة EA الرياضية و التي تنتج لعبة كرة القدم فيفا، قد نشرت صورة نيمار في باريس سان جيرمان ضمن نسختها الجديدة "فيفا 18".