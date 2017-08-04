بيليه "يغرد" مباركا لنيمار في التحدي الجديد

حيث "غرد" بيليه على صفحته الخاصة على التويتر قائلا:"مبروك نيمار، أتمنى لك التوفيق في التحدي الجديد، باريس مدينة جميلة، وواحدة من أكثر المدن المفضلة لدي".
Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world! 🇧🇷⚽️🏆 pic.twitter.com/wENWRcLB9X— Pelé (@Pele) ٣ أغسطس، ٢٠١٧
يذكر بأن شركة EA الرياضية و التي تنتج لعبة كرة القدم فيفا، قد نشرت صورة نيمار في باريس سان جيرمان ضمن نسختها الجديدة "فيفا 18".
Announce Neymar Jr ✔️ #BemvindoNeymarJR @PSG_inside pic.twitter.com/4dBbFLYvx0— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) ٣ أغسطس، ٢٠١٧
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