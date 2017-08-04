نيمار: سألعب في باريس سان جيرمان حتى لو حارس مرمى

خرج اللاعب البرازيلي، نيمار، اليوم الجمعة 4 أغسطس/آب، في مؤتمر صحفي، ليعلن رسميا انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

© REUTERS/ Albert Gea برشلونة يعلن تسلم 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

وكان النادي الباريسي قد أعلن قبل أيام نيته ضم نجم برشلونة الإسباني إلى فريقه، ونيته دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يصل إلى 222 مليون يورو (263 مليون دولار أمريكي)، وبالفعل دفع قيمة الشرط الجزائي ليغادر اللاعب رسميا النادي الكاتالوني وينتقل رسميا إلى حديقة الأمراء.

واعترف نيمار في المؤتمر الصحفي بأن قرار رحيله عن برشلونة، كان أصعب قرار اتخذته طوال مسيرته الكروية.

وقال النجم البرازيلي:

"لم اتحدث مع مدرب باريس سان جيرمان، عن المركز الذي سألعب فيه، ولكن وإذا كان بحاجة لي سألعب حتى ولو في مركز حارس المرمى".

وقال نيمار: "أشعر بالسعادة بالقدوم إلى باريس واللعب مع فريق مثل باريس سان جيرمان، إنني أشعر أني في بيتي، لدي المزيد من الأصدقاء بصفوف الفريق".

وأضاف قائلا " جئت هنا من أجل تحديات جديدة في مسيرتي الكروية، وأنا جاهز للعب، واتشوق لارتداء قميص الفريق في أسرع وقت ممكن".

من جانبه، قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان إن التعاقد مع نيمار ليس انتقاما من برشلونة، بل أنه يحترم جماهير هذا النادي ويقدرهم.

وأردف قائلا

"نيمار انضم إلى صفوف الفريق من أجل المساهمة في تتويجه بالبطولات، والانضمام للمشروع الرائع للنادي".

ويمكنكم مطالعة المؤتمر الصحفي لللاعب عبر الرابط التالي: