صورة"جندي ألماني يصوب مسدسه بإتجاه طفل" تعرض نادي بولندي للعقوبة

© REUTERS/ ALBERT GEA ميسي يرسل رسالة مبطنة على إنستغرام بعد رحيل نيمار

الإجراءات التأديبية للإتحاد الأوروبي، تأتي على خلفية المبارة التي جمعت نادي وارسو مع نادي أستانا الكازاخستاني.

و التي أنتهت بفوز النادي البولندي بهدف للاشيء.

أما سبب العقوبة فيعود الى قيام جماهير وارسو برفع صورة كبيرة لجندي ألماني"نازي" يصوب مسدسه بإتجاه طفل بولندي.

بالاضافة لكتابة لافتة كتب عليها باللغة الإنكليزية،" خلال انتفاضة وارسو، الألمان قتلوا 160 ألف شخص، كان من بينهم الآلاف من الأطفال".

الاتحاد الأوروبي ينوي فرض العقوبة، لإنتهاك النادي البولندي لوائح الانضباط بالاتحاد الأوروبي، من خلال رفع اللافتة ، بالاضافة لعدم تأمين ممرات الى الملعب.