صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم يتحول إلى متفرج على باريس سان جيرمان

تأجلت مشاركة نيمار مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان وتحول صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم إلى متفرج لكن فريقه لم يواجه مشاكل في غيابه وفاز بسهولة 2-صفر على اميان في افتتاح مشواره بدوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم السبت.

وحسب "رويترز" كان اللاعب البرازيلي البالغ عمره 25، الذي كلف باريس سان جيرمان 222 مليون يورو (261.32 مليون دولار) لضمه من برشلونة، يتمنى أن يشارك في مباراته الأولى مع وصيف البطل الموسم الماضي لكن بسبب تأخر تسجيله سيكون عليه الانتظار حتى الأسبوع المقبل.

وخطف نيمار الأضواء قبل المباراة بعدما نزل الملعب أمام عشرات الآلاف من جماهير باريس سان جيرمان المتحمسة التي تأمل أن يحول النادي إلى عملاق أوروبي.

وأسعد نيمار، الذي انضم إليه ناصر الخليفي رئيس النادي على أرض الملعب قبل المباراة، جماهيره الجديدة ببعض مهاراته وألقى قميصه باتجاه المشجعين.

كما تحدث إلى الجماهير قائلا إنه يريد الفوز بالبطولات مع النادي.

وشاهد نيمار باريس سان جيرمان وهو يتخطى بسهولة اميان الصاعد حديثا.

ومنح ادينسون كافاني التقدم لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول وأضاف خافيير باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وافتتح موناكو حملة الدفاع عن اللقب أمس الجمعة بالفوز 3-2 على تولوز.