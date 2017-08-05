صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم يتحول إلى متفرج على باريس سان جيرمان

وخطف نيمار الأضواء قبل المباراة بعدما نزل الملعب أمام عشرات الآلاف من جماهير باريس سان جيرمان المتحمسة التي تأمل أن يحول النادي إلى عملاق أوروبي.
وأسعد نيمار، الذي انضم إليه ناصر الخليفي رئيس النادي على أرض الملعب قبل المباراة، جماهيره الجديدة ببعض مهاراته وألقى قميصه باتجاه المشجعين.
كما تحدث إلى الجماهير قائلا إنه يريد الفوز بالبطولات مع النادي.
وشاهد نيمار باريس سان جيرمان وهو يتخطى بسهولة اميان الصاعد حديثا.
ومنح ادينسون كافاني التقدم لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول وأضاف خافيير باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 80.
وافتتح موناكو حملة الدفاع عن اللقب أمس الجمعة بالفوز 3-2 على تولوز.
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