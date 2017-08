سر لقاء كريستيانو رونالدو وفلورنتينو بيريز في تدريبات ريال مدريد (صور)

© REUTERS/ Eric Gaillard رونالدو في تصريح ناري بعد خضوعه لجلسة تحقيق القضاء الإسباني

وقام رئيس الفريق بتحية اللاعبين ومن بينهم العائد من العطلة متأخراً النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والذي قضى 37 يوماً من العطلة بعد مشاركته رفقة منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا.

ونشر ريال مدريد صورًا للقاء النجم البرتغالي برئيس الفريق، وهو اللقاء الأول بعد صيف ساخن شهد تهديد رونالدو بالرحيل ومثوله أمام القضاء الإسباني في قضية التهرب الضريبي، والذي تحدث خلاله عن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يلعب، رونالدو، أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي، لكنه سيكون حاضراً في لقائي السوبر الإسباني أمام برشلونة الأسبوع المقبل.

​☝️⚽️💪 #RMCity@Cristiano Ronaldo is back with the team!#HalaMadrid pic.twitter.com/hkSW1ctuRY

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 5, 2017

