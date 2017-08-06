سر لقاء كريستيانو رونالدو وفلورنتينو بيريز في تدريبات ريال مدريد (صور)

ونشر ريال مدريد صورًا للقاء النجم البرتغالي برئيس الفريق، وهو اللقاء الأول بعد صيف ساخن شهد تهديد رونالدو بالرحيل ومثوله أمام القضاء الإسباني في قضية التهرب الضريبي، والذي تحدث خلاله عن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي الممتاز.
ولن يلعب، رونالدو، أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي، لكنه سيكون حاضراً في لقائي السوبر الإسباني أمام برشلونة الأسبوع المقبل.
🤝⚽️🌱— Real Madrid C.F. (@realmadridarab) August 5, 2017
قام الرئيس بتحية الفريق بعد انتهاء فترة التدريب.#ريال_مدريد #هلا_مدريد #RMCity pic.twitter.com/f0OiUyXoqo
☝️⚽️💪 #RMCity@Cristiano Ronaldo is back with the team!#HalaMadrid pic.twitter.com/hkSW1ctuRY
— Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 5, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)