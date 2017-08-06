بالفيديو...أرسنال يهزم تشيلسي ويفوز بالدرع الخيرية

توج أرسنال بطل كأس إنجلترا لكرة القدم بلقب درع المجتمع، بعد فوزه 4-1 بركلات الترجيح على تشيلسي بطل الدوري، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 على استاد ويمبلي، اليوم الأحد.

وتقدم فيكتور موزيس لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، لكن تأثر فريقه بطرد الإسباني بيدرو قبل النهاية بعشر دقائق، حيث نجح سياد كولاشيناتس الظهير الأيسر لأرسنال في إدراك التعادل بعد الطرد بدقيقتين فقط.

وأهدر الحارس تيبو كورتوا والفارو موراتا المهاجم الجديد القادم من ريال مدريد، محاولتيهما بينما سجل جاري كاهيل ركلة واحدة لتشيلسي، بحسب "رويترز".

ونفذ كل من ثيو والكوت وناتشو مونريال واليكس أوكسليد تشامبرلين وأوليفييه جيرو، ركلاتهم بنجاح، ليفوز أرسنال بأول ألقاب الموسم.