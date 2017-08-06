فتاة عربية تفوز ببطولة العالم في هذه الرياضة

فازت البحرينية روز شليمو، بسباق الماراثون للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى، اليوم الأحد، بعدما تفوقت على مواطنتها السابقة الكينية ايدنا كيبلاجات، بعد معركة خططية في نهاية مثيرة للسباق.

وكافحت شليمو للعودة قبل مئات الأمتار من النهاية عند تاور بريدج، بعد أن هاجمت كيبلاجات البطلة السابقة مرتين مبكرًا، قبل كيلومترين من النهاية.

وأنهت شليمو، البالغ عمرها 28 عامًا، والتي منحها الاتحاد الدولي في العام الماضي، الضوء الأخضر للمشاركة مع البحرين، السباق في زمن قدره ساعتين و27 دقيقة و11 ثانية بفارق سبع ثوان عن كيبلاجات.

ولم تستطع الأمريكية إيمي كراج، استغلال إرهاق كيبلاجات البالغ عمرها 37 عامًا، لتكتفي بالميدالية البرونزية محققة نفس الزمن وهو ساعتين و27 دقيقة و18 ثانية.