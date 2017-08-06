بالفيديو...أهداف الترجي والفيصلي 3-2 في نهائي البطولة العربية

أحرز شمس الدين الذوادي هدفًا مثيرًا للجدل في الوقت الإضافي ليقود الترجي للفوز 3-2 على الفيصلي الأردني، ليتوج الفريق التونسي بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، في الإسكندرية اليوم الأحد.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh بالفيديو .. أهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 وفي الدقيقة 12 من الشوط الإضافي الأول، هز الذوادي الشباك من تمريرة للبديل الكاميروني فرانك كوم اعترض عليه لاعبو الفيصلي وجهازه الفني والإداري بشدة، بداعي التسلل وتسبب في توقف المباراة لعدة دقائق ونزل رجال الأمن لحماية الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

ووضع سعد بقير الترجي في المقدمة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة هائلة بقدمه اليسرى، من عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بثماني دقائق عندما سدد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء فشل معتز ياسين حارس الفيصلي في التصدي لها.

وقلص الفيصلي، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة بينها فوزان على الأهلي المصري، الفارق في الدقيقة 72 عبر الليبي أكرم الزوي بعد تمريرة عرضية من يوسف الرواشدة الذي استغل خطأ خليل شمام قائد الترجي ومرر الكرة للزوي أمام المرمى ليضع الكرة في شباك معز بن شريفية من مدى قريب.

وأدرك خليل بني عطية التعادل بضربة رأس قبل النهاية بدقيقتين، بعد تمريرة عرضية من الرواشدة أيضًا.

ويحصل الترجي بطل الدوري التونسي على 2.5 مليون دولار، قيمة جائزة المركز الأول، بينما نال الفيصلي نصف مليون دولار جائزة الوصيف للبطولة التي استضافتها مصر في القاهرة والاسكندرية.