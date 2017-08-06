بالفيديو...أهداف الترجي والفيصلي 3-2 في نهائي البطولة العربية

ووضع سعد بقير الترجي في المقدمة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة هائلة بقدمه اليسرى، من عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بثماني دقائق عندما سدد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء فشل معتز ياسين حارس الفيصلي في التصدي لها.
وقلص الفيصلي، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة بينها فوزان على الأهلي المصري، الفارق في الدقيقة 72 عبر الليبي أكرم الزوي بعد تمريرة عرضية من يوسف الرواشدة الذي استغل خطأ خليل شمام قائد الترجي ومرر الكرة للزوي أمام المرمى ليضع الكرة في شباك معز بن شريفية من مدى قريب.
وأدرك خليل بني عطية التعادل بضربة رأس قبل النهاية بدقيقتين، بعد تمريرة عرضية من الرواشدة أيضًا.
ويحصل الترجي بطل الدوري التونسي على 2.5 مليون دولار، قيمة جائزة المركز الأول، بينما نال الفيصلي نصف مليون دولار جائزة الوصيف للبطولة التي استضافتها مصر في القاهرة والاسكندرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)