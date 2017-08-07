لهذا السبب يحلق الرياضيون شعر أجسادهم

يُلاحظ الكثير أن الرياضيين الإناث أو الذكور يقومون بحلاقة شعر أجسامهم بشكل منتظم، الأمر الذي يثير الحيرة لدى البعض، خاصة وأنه قد يعتبر البعض أن حلاقة شعر الجسم هو عبء يستغرق وقتاً طويلاً.

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وفقًا لما نشره موقع "livestrong" فإن هناك دوافع مختلفة تجعل الرياضيين يقدمون على هذه الخطوة منها تحسين الأداء الرياضي، وتسهيل علاج الإصابة إضافة الى الأسباب الجمالية.

وذكر الموقع أن لكل نوع رياضة أسباب تختلف عن غيرها، فالسباحون يقومون بحلاقة شعر جسدهم بالكامل، بعدما كشفت الدراسات أن لإزالة شعر الجسم التأثير المباشر على الأداء، حيث أظهرت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية للطب الرياضي أن السباحين الذين حلقوا شعر جسدهم قدموا أداء أفضل من الذين لم يقدموا على هذه الخطوة.

كما يقوم راكبو الدراجات بحلاقة شعر أرجلهم، على الرغم من عدم دراسات تثبت أن حلاقة شعر الساقين في هذا الإطار لديه فائدة على الأداء.

وأكد راكبو الدراجات إن لديهم أسباباّ أخرى لحلق شعر الساقين، حيث يعتبرون أن هذه الخطوة وقائية للحد من صعوبة علاج الطفح الجلدي وتسهيل عملية تنظيف الجروح والتدليك بشكل أفضل، بحسب "إل بي سي".

وفي سياق متصل كشفت مجلة الطب والعلوم في الرياضة، أن إزالة الشعر يوفر الثواني أو كسور الثانية من الوقت على العدائين.