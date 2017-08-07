أول رد من ملك الأردن والملكة رانيا على أحداث مباراة نهائي البطولة العربية

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثاني، وقرينته هنأت الملكة رانيا العبد الله، رسالة عقب أحداث مباراة نهائي البطولة العربية والتي توج بها الترجي التونسي على حساب الفيصلي الأردني، 3-2.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh بالفيديو...أهداف الترجي والفيصلي 3-2 في نهائي البطولة العربية

جهود الفيصلي في البطولة العربية لأندية كرة القدم تستحق التقدير وتضاف إلى منجزات أنديتنا الأردنية. يعطيكم العافية — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

وكتب الملك عبد الله الثاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جهود الفيصلي في البطولة العربية لأندية كرة القدم تستحق التقدير وتضاف إلى منجزات أنديتنا الأردنية. يعطيكم العافية".

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أما الملكة رانيا، فقد قالت، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الفيصلي يعطيكم العافية، مبروك المركز الثاني في بطولة الأندية العربية".

الفيصلي يعطيكم العافيه، مبروك المركز الثاني في بطولة الأندية العربية #البطولة_العربية — Rania Al Abdullah (@QueenRania) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

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وكانت المباراة النهائية، شهدت أحداث مؤسفة، بعد أن اعتدى لاعبو الفيصلي وجهازهم الفني على الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، بسبب الأخطاء التحكيمية في اللقاء.



