مورينيو يرحب بالتعاقد مع بيل حال رحيله عن ريال مدريد

قال المدرب جوزيه مورينيو إنه سيرحب بأي خطوة يقوم بها ناديه "مانشستر يونايتد" للتعاقد مع جاريث بيل إذا لم يظهر جناح "ريال مدريد" في التشكيلة الأساسية خلال مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم غدا الثلاثاء.

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وكان الويلزي بيل أغلى صفقة انتقال في العالم 2013 عندما انضم لـ"ريال مدريد" من "توتنهام هوتسبير" مقابل 85.5 مليون جنيه استرليني (111 مليون دولار) لكن مسيرته في مدريد تراجعت مع كثرة الإصابات في الموسم الماضي ليغيب عن التشكيلة الأساسية في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد "يوفنتوس".

وأصبح مستقبل بيل يكتنفه الغموض مع ارتباط اسم المهاجم الصاعد كيليان مبابي بالانضمام لريال لكن من المتوقع أن يبدأ أساسيا أمام "يونايتد".

وحسب "رويترز" قال مورينيو إنه سيعتبر غياب بيل عن التشكيلة الأساسية دعوة ليونايتد لجذبه إلى أولد ترافورد.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل المباراة في مقدونيا "إذا لم يكن (بيل) في حسابات ناديه وإذا كان وصول لاعب آخر يعني أنه في طريقه للرحيل سأنتظره وسأقاتل مع مدربين آخرين يريدونه في فرقهم".

وتابع المدرب البرتغالي "إذا لعب غدا لن أفكر في الأمر فهذا سيعني أنه ضمن خطط مدربه وناديه ولأنه أيضا يملك الدافع للبقاء في ريال مدريد".

وتعاقد يونايتد مع المهاجم روميلو لوكاكو ولاعب الوسط نيمانيا ماتيتش والمدافع فيكتور ليندلوف هذا الصيف مقابل 146 مليون جنيه استرليني ضمن خططه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

وقال مورينيو إنه يرغب في ضم لاعب آخر إلى تشكيلته.

والسوبر الأوروبي هو اللقب الوحيد الذي ينقص مورينيو كمدرب حيث خسره في 2003 و2010 مع بورتو وتشيلسي على الترتيب بينما لم يحقق يونايتد هذا اللقب منذ 1991.

لكن مورينيو يرى أن يونايتد فرصته ضعيفة أمام ريال الفائز بدوري الأبطال.

وواصل "سنحاول لكن الفارق واضح بين بطل دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي. هناك اختلاف كبير لكننا نؤمن بحظوظنا".