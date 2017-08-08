مارادونا: أنا جندي للدفاع عن ذلك الرئيس

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب، أنه يمكن أن يصبح جنديا للدفاع عن الرئيس المفضل له.

© Sputnik. Grigoryi Sysoev مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء: "أنا جندي للدفاع عن النظام اليساري المحاصر ورئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو".

وتعيش فنزويلا أزمة محتدمة ما بين مادورو والمعارضة، التي وصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة في بعض المقاطعات.

وكتب مارادونا عبر صفحته الرسمية على "فيسوبك": "نحن تشافيستاس حتى الموت".

ويطلق مصطلح "تشافيستاس" على أنصار الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، الذي كان مادورو أحد أبرز مساعديه.

وتابع النجم الأرجنتيني قائلا "عندما نتلقى الأوامر من مادورو، فأن مستعد لارتداء الزي العسكري والدفاع عن حرية فنزويلا، لمحاربة الإمبريالية، وأولئك الذين يريدون أن تنكس أعلامنا، وهو أكثر الأمور مقدسة بالنسبة لنا".

ومضى قائلا في التصريحات التي نشرها باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية:

"تحيا الثورة!!!، فليحيا الفنزويليين الحقيقيين وليسوا أولئك المهتمون والمتورطون في المطالبة بالحقوق السياسية".

ومن جانبه، رد زعيم المعارضة الفنزويلية، هنريك كابريلز، على مارادونا قائلا: "لو أراد مارادونا أن يأتي فعلا، فسأكون أول من يستقبله في المطار، لأجعله يرى بنفسه الأوضاع التي وصلت إليها فنزويلا، وأن ما يطلق عليه الثورة تلك لا يمكن الدفاع عنها".