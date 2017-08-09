ميسي يستقبل مدرب المنتخب الأرجنتيني لمناقشة مباراة الأوروغواي

استقبل ليونيل ميسي هداف برشلونة الاسباني الثلاثاء مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي في منزله للحديث عن استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

© REUTERS/ ALBERT GEA ميسي يرسل رسالة مبطنة على إنستغرام بعد رحيل نيمار

واستضاف ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، سامباولي ومساعده سيباستيان بيكاسيسي في منزله عقب التدريب الصباحي لبرشلونة.

ويتوجه المنتخب الأرجنتيني لملاقاة اوروغواي في مونتفيديو في 31 آب/ اغسطس الجاري ضمن تصفيات كأس العالم.

وقضى ميسي ثلاثة ساعات مع مدربه حيث شاهدا تسجيلات فيديو لمنتخب أوروغواي وتحدثا عن طريقة اللعب الأفضل للمباراة المقبلة.

وستكون المباراة أمام أوروغواي البداية الرسمية لسامباولي مع المنتخب الأرجنتيني بعد خلافته لإدجاردو باوزا،

كما أنها ستمثل عودة ميسي لصفوف الفريق بعد رفع عقوبة الإيقاف عن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.