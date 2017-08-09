من سيبيريا الى سوتشي..بوتين يتوج الفائزين في بطولة السامبو الدولية (فيديو)

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتتويج الفائزين بالبطولة، في الأوزان المختلفة، كما حضر رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الحفل.
كما ألقى الرئيس الروسي كلمة قال فيها: "اليوم شاهدنا رجالا أقوياء، أظهروا فنونا قتاليا عالية المستوى، كما أظهروا شجاعة و جرأة كبيرتين، شكرا لكم".
هذا وحضر لبطولة عدد من الشخصيات السياسية الروسية بالإضافة لعدد من الشخصيات الفنية.
وتعتبر رياضة "السامبو" رياضة روسية، تمثل فنونا قتالية للدفاع عن النفس دون استخدام الأسلحة.
"Мы увидели сегодня крутых парней": Путин в Сочи наградил победителей турнира по боевому самбо pic.twitter.com/lnoQqtv7UB— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) ٩ أغسطس، ٢٠١٧
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