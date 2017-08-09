من سيبيريا الى سوتشي..بوتين يتوج الفائزين في بطولة السامبو الدولية (فيديو)

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور حفل الختام لبطولة "السامبو" الدولية، التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتتويج الفائزين بالبطولة، في الأوزان المختلفة، كما حضر رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الحفل.

كما ألقى الرئيس الروسي كلمة قال فيها: "اليوم شاهدنا رجالا أقوياء، أظهروا فنونا قتاليا عالية المستوى، كما أظهروا شجاعة و جرأة كبيرتين، شكرا لكم".

© Sputnik. Alexey Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي

هذا وحضر لبطولة عدد من الشخصيات السياسية الروسية بالإضافة لعدد من الشخصيات الفنية.

وتعتبر رياضة "السامبو" رياضة روسية، تمثل فنونا قتالية للدفاع عن النفس دون استخدام الأسلحة.