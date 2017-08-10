البرازيل في صدارة ترتيب "الفيفا" و سوريا تتقدم في التصنيف

أصدر إتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا"، تصنيفه الجديد لترتيب المنتخبات الوطنية بكرة القدم، اليوم الخميس 10 آب / أغسطس.

© Sputnik. Vladimir Sergeev خدمات مجانية من روسيا للمشجعين خلال كأس العالم 2018

تصدرت البرازيل قائمة المنتخبات العالمية في قائمة "الفيفا" وبرصيد 1607 نقطة، فيما تراجع المتصدر السابق المنتخب الألماني الحائز على بطولة كأس القارات الاخيرة الى المرتبة الثانية و برصيد 1549 نقطة.

فيما شهدت القائمة الجديدة، صعود المنتخب الروسي للمرتبة 62 عالميا بعدما أحتل المرتبة 63 في التصنيف السابق، حيث يعد أسوء ترتيب لمنتخب الروسي في تاريخه.

كذلك شهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات ملحوظة، بتقدم المنتخب البولندي للمرتبة الخامسة.

فيما حافظ المنتخب المصري على تصدر قائمة المنتخبات العربية في القائمة، حيث احتل المركز 25 عالميا، ومن ثم جاء المنتخب التونسي في المرتبة 34 عالميا.

المنتخب السوري حصل على المرتبة 80 عالميا.

1 — البرازيل — 1604 نقطة

2 — ألمانيا — 1549 نقطة

3 — الأرجنتين — 1399 نقطة

4 — سويسرا — 1329 نقطة

5 — بولندا — 1319 نقطة