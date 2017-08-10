البرازيل في صدارة ترتيب "الفيفا" و سوريا تتقدم في التصنيف

فيما شهدت القائمة الجديدة، صعود المنتخب الروسي للمرتبة 62 عالميا بعدما أحتل المرتبة 63 في التصنيف السابق، حيث يعد أسوء ترتيب لمنتخب الروسي في تاريخه.
كذلك شهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات ملحوظة، بتقدم المنتخب البولندي للمرتبة الخامسة.
فيما حافظ المنتخب المصري على تصدر قائمة المنتخبات العربية في القائمة، حيث احتل المركز 25 عالميا، ومن ثم جاء المنتخب التونسي في المرتبة 34 عالميا.
المنتخب السوري حصل على المرتبة 80 عالميا.
1 — البرازيل — 1604 نقطة
2 — ألمانيا — 1549 نقطة
3 — الأرجنتين — 1399 نقطة
4 — سويسرا — 1329 نقطة
5 — بولندا — 1319 نقطة
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