تسجيل
14:47 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الجمهور السوري

    النسر السوري يحلق في سماء الكنغر والجماهير تتمنى ركلة الـ90

    © Sputnik. Yazan Kalash
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 154561

    بعد أن بات تصنيفه الحالي 75 على المستوى العالمي، يحلق النسر السوري عاليا فوق سماء أستراليا، بغية الانقضاض على فريسته وتحقيقه التأهل اتجاه روسيا ليكون المنتخب، الذي كان من مؤسسي الاتحاد العربي لكرة القدم، قد حقق أعلى مرتبة يصل إليها في تاريخه.

    مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم و المنسق الإعلامي للمنتخب بشار محمد
    © Sputnik. Johnny Elias
    المنسق الإعلامي للمنتخب السوري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية المنتخب للمباراة أمام أستراليا
    هل يتمكن المنتخب السوري من إكمال نجاح الـ90..

    بعد خسارة سوريا مع اليابان بالخمسة وتصريحات المدير الفني الأسبق، فجر إبراهيم "بأننا نحتاج لـ50 عام من أجل التغلب على الكمبيوتر الياباني"، حينها ظن الجميع بأنّ المنتخب السوري لن يستطيع تجاوز الدور المقبل مع هذا الفريق المتواضع، لتتأهل سوريا وجميع فرق المجموعة التي ظنت أنّ "نسور قاسيون" سوف تكون حصالة المجموعة، وذلك لفشل اتحاد الكرة في تحقيق مطالب الجماهير بجلب مدرب أجنبي يقود دفة المنتخب مع تأخر الاتحاد كثيراً بجلب النجوم السوريين المحترفين.

    في نهاية المطاف انتهى مسلسل المدرب الأجنبي في سوريا، والضجة التي رافقت الطلب الذي قدم لجوزيه مورينيو، بعد كل ذلك تم الاستعانة بالمدرب المحلي أيمن الحكيم الذي قاد أولى مبارياته أمام أوزبكستان في طشقند، وخسر المنتخب السوري بهدف من خطأ واضح، وبعد هذه المباراة توالت النتائج الإيجابية لـ"نسور قاسيون"، فلم يكن أشد المتفائلين يتوقع بأنّ يتعادل ويحرج المنتخب السوري نظيره الكوري، ويسكت أكثر من 80 ألف متفرج في بكين، ويهين كبرياء الإيرانين في البطولة، فالمنتخب الذي ظن الجميع أنه سيكون لقمة سائغة كان كالنسر على حد تعبير الجماهير السورية الذي ينقض على فريسته في الرمق الأخير.

    قصة الدقيقة الـ90 

    الدقائق الأخيرة في المباريات لطالما كانت فال خير للمنتخب السوري، القليل من يذكر هدف الخريبين على سنغافورة قبل صافرة الحكم بثواني والذي كان كفيلاً بتأهل المنتخب السوري للدور القادم، ومن لا يذكر دخول فراس الخطيب في الدقائق الأخيرة ليحصل على ركلة جزاء في آخر الدقائق والتي نفذها نجم "الهلال" السعودي عمر خربين ببراعة، وعلى الجميع عدم نسيان صخرة دفاع النسور الكابتن أحمد الصالح الذي أبقى على آمال المنتخب السوري بتسجيله هدفاً في مرمى التنين الصيني قبيل إطلاق صافرة حكم المباراة بدقيقة، وفي مباراة قطر كان هدف المواس في اللحظات الأخيرة للمباراة قيمة إضافية ساهمت بتجاوز الفريق الأوزبيكي بفارق الأهداف، وبالطبع الهدف الذي أبقى على آمال الشعب السوري في تحقيق الحلم سيكون الأهم على الإطلاق، فالذاكرة تعود فوراً لمباراة إيران كلما ذُكر عمر السومة وكيف استفاد من تمريرة اللاعب مارديك مارديكيان ليضعها من بين أقدام الحارس الإيراني و يحفظ للسوريين آمالهم في التأهيل للدور المؤدي إلى مونديال روسيا 2018.

    استعدادات المنتخب في انتظار النتائج

    في حديث خاص أجرته "سبوتنيك" مع مدافع المنتخب السوري الكابيتانو أحمد الصالح، أكد أن معنويات اللاعبين على أعلى جهازية بدنية وخاصة بعد أن تدربوا على أرض الملعب في سدني.

    وتابع أن المنتخب هو منتخب كبير واللاعبين حققوا إنجازات عالية خلال المباريات الماضية، وأي لاعب يكون علي أرض الملعب سيمثل سورية.

    الجمهور السوري
    © Sputnik. Yazan Kalash
    الجمهور السوري

    ورفض الكابيتانو تعبير اللاعب المؤثر، وغير المؤثر حيث شدد على أن جميع اللاعبين مهمين ومؤثرين وهم أساس الفريق وسيحدثون الفرق مهما كانت النتائج.

    وبين أن هنالك استراتيجية للعبة الغد، أهمها أن لا تهز شباك المرمى السورية، بالإضافة لتمكن الأبطال من تسجيل هدف لأنه سيكون بمثابة هدفين كونه على أرض الخصم في حال التعادل الإيجابي.

    ويشار أن المنتخب السوري سيتأهل للملحق العالمي بمجرد تحقيقه الانتصار لو بفارق نقطة أما في حال التعادل واحد لواحد، سيخوض الفريقان شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح، أما في حال التعادل اثنين لاثنين سيتأهل المنتخب فورا إلى الملحق، أما إن بقيت النتيجة تعادل سلبي صفر لصفر فسيتأهل الكنغر.

    وتمنى الصالح أن يحقق النسر الإنجاز الكبير يوم غد الثلاثاء، ورجى أن يكون هنالك تركيز عالي للمباراة بحماية الشباك والهجوم في الوقت المناسب لتحقيق النصر من خلال خلق الفرص.

    أما بشأن حديث الصحف العالمية عن المنتخب السوري فذكر لاعب الدفاع "لسبوتنيك" أن الإنجازات التي حققها "نسور قاسيون" بالفترة الماضية تشهد له لاسيما أن المنتخب قد حقق لمحة وطنية لم يحققها منذ سنوات وهذا أقل ما يكتب عن النسور السورية، وما قدمه المنتخب هو لاسم سورية ومن أجل الشعب السوري.

    أستراليا وسوريا

    ظهر المنتخب السوري في مباراة الذهاب مع الكنغر الأسترالي بأفضل صورة له في التصفيات وتمكن "نسور قاسيون" من السيطرة على الكرة وخلق أكثر من فرصة ليدركوا التعادل بعد الخطأ الذي أتى منه الهدف الأول، وتمكن السومة من علامة الجزاء من تحقيق التعادل ولولا الافتقاد للمسة الأخيرة وعدم التوفيق لخرج المنتخب السوري فائزاً بأكثر من هدف.

    المنتخب السوري
    Sana.sy
    أشهر برنامج رياضي بأوروبا يعلق على تأهل المنتخب السوري للملحق (فيديو)

    انتظار يوم الثلاثاء يشبه يوم انتظار السوريين لفحص الرياضيات، خوف رغم التمكن لطالما ردد السوريون هذه الدعابة خلال انتصارات المنتخب لأن مباراة الغد ستكون بمثابة صمام الأمان في الوصول إلى روسيا بعد تخطي النسور للكناغر الأسترالية، فهل يستطيع المنتخب السوري إكمال طرق الحلم بالوصول للمحلق العالمي؟ وهل سيذهب لقب بطل الدقيقة الـ90 من لاعب الميرنغي سيرجيو راموس لتصبح شرعية لـ"نسور قاسيون"؟.

    الجدير ذكره أن المنتخب السوري يعتبر من أوائل المنتخبات في غرب آسيا، التي شاركت في تصفيات كأس العالم  بين عامي 1958و1961، علما أن النسر شارك في البطولة خمس مرات، وكان في كل مرة لا يتعدى دور المجموعات إلا أن التشكيلة التي يلعب بها المنتخب السوري اليوم تعتبر من أنجح أجيال الكرة السورية.

    انظر أيضا:

    عضو مجلس "الزمالك" يدعو لنقل مباريات ومعسكر المنتخب السوري إلى مصر
    أشهر برنامج رياضي بأوروبا يعلق على تأهل المنتخب السوري للملحق (فيديو)
    المنتخب السوري في طهران استعدادا للحلم المونديالي
    المنتخب السوري يشعل الشوارع ابتهاجا وحلب تحقق مزيدا من الانتصارات
    الكلمات الدلالية:
    جمهور سوريا, الجماهير السورية, نهائيات, تصفيات, المنتخب السوري, روسيا 2018, لاعب, أخبار, كأس العالم 2018, أخبار سوريا, مونديال 2018, كأس العالم, الرياضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مستشفى مهجور بيليتس - هيلستيتن بالقرب من برلين
    أكثر المناطق والمباني الغامضة في العالم
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك