بالفيديو...الفيفا يكشف عن أفضل 3 أهداف في عام 2017

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فقد حصدت كل من دينا كاستيلانوس وأوليفييه جيرو وأوسكارين ماسولوكي على أكبر عدد أصوات من الآلاف من الجماهير من أرجاء العالم ليحلّوا في المراكز الثلاثة الأولى من أصل القائمة المكوّنة من عشرة مرشحين.

⚽️جائزة بوشكاش 2017

طبقا لتصويتكم، هؤلاء الثلاثة هم المرشحون النهائيون

الآن يمكنكم إختيار واحد منهم ليفوز بالجائزةhttps://t.co/xwo6qNTKOH pic.twitter.com/dThqQGVFNS — الهند2017#🏆⚽️🇮🇳 (@fifacom_ar) October 9, 2017

​وانتهت المرحلة الأولى من التصويت اليوم الإثنين، وانطلقت مرحلة ثانية لتوّها، لاختيار أفضل الأهداف ومن المفترض أن ينتهي التصويت في المرحلة يوم الإثنين القادم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حيث سيتم تسليم الفائز بالجائزة في مدينة لندن التي ستستضيف حفل جوائز The Best لكرة القدم من FIFA في هذا اليوم.

وسيتم جمع العدد الإجمالي من الأصوات في المرحلتين لتحديد هوية الفائز الذي سيتم منحه الجائزة في حفل تجري مراسمه على مسرح "لندن بالاديوم" العريق. ونشر الموقع الرسمي للفيفا مقاطع مصورة للأهداف الثلاثة التي وصلت إلى القائمة القصيرة كأفضل أهداف العام.

أوسكارين ماسولوكي

وهو الحارس الأول لنادي باروكا الجنوب أفريقي، وقال الموقع أنه أول حارس في تاريخ الجائزة يصل للقائمة القصيرة، وهو أول لاعب من بلاده يصل لتلك لقائمة، وكذلك أول لاعب من القارة الأفريقية يصل إلى هذه القائمة، أما الهدف الذي وصل به ماسولوكي فهو كان هدفه الذي سجّله في الدقيقة الأخيرة لصالح ناديه في شباك نادي أورلاندو بايريتس وحقق به التعادل لفريقه.

دينا كاستيلانوس

وهي ثاني لاعبة فنزويلية تصل لقائمة الترشيح النهائي، وتم ترشيحها لنيل جائزة بوشكاش تكريماً لهدفها الإستثنائي من منتصف الملعب في اللقاء أمام الكاميرون ضمن منافسات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الأردن 2016 FIFA.

أوليفييه جيرو

وهو الفرنسي الأول الذي يصل إلى القائمة القصيرة، وبلغ التصفيات النهائية بفضل هدفه المنفّذ بمهارة عالية وفنيات جريئة على طريقة "العقرب" في شباك كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.