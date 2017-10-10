ميسي ورونالدو في مواجهة "الفضيحة"

ستشهد التصفيات العالمية المؤهلة لكأس العالم يومين حاسمين، يوم أوروبي وآخر لاتيني، وفي كلا اليومين يتربع عليهما نجما الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة تجاوز الفضيحة.

© Sputnik. Johnny Elias المنسق الإعلامي للمنتخب السوري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية المنتخب للمباراة أمام أستراليا

يخشى عشاق الساحرة المستديرة حدوث "فضيحة" كروية كما اعتبرها الكثيرون، وهي عدم تأهل المنتخبين البرتغالي والأرجنتيني لكأس العالم 2018.

ورغم تفاوت فرص الفريقين للتأهل، فإن احتمال غيابهما عن النهائيات قائم وبشكل كبير.

ففي القارة اللاتينية التي تشهد تصفيات ساخنة، سيقرر اليوم الأخير هوية الفرق الـ3 التي سترافق البرازيل إلى النهائيات.

بالإضافة لتحديد الفريق الذي سيحصل على المرتبة الخامسة والذي سيلعب ضد نيوزيلندا في الملحق.

فرصة الأرجنتين تكمن في الفوز على منتخب الإكوادور مستضيفه، من أجل تجنب فضيحة ستحدث للمرة الأولى وهي عدم التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 48 عاما.

وفي القارة العجوز، سيواجه المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه رونالدو وعلى أرضه متصدر المجموعة المنتخب السويسري.

ويحتاج البرتغاليون لنقاط المباراة كاملة للذهاب مباشرة إلى روسيا، أو سيدخلون في الملحق الذي يضم منتخبات من العيار الثقيل.

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وتحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.