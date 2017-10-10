المنتخب الأسترالي يتغلب على السوري في الملحق الآسيوي

تغلب المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف على نظيره السوري في مباراة الإياب من الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال روسيا 2018، ليودع التصفيات.

© Sputnik. Johnny Elias المنسق الإعلامي للمنتخب السوري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية المنتخب للمباراة أمام أستراليا

تقدم منتخب سوريا بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق عن طريق عمر السومة، وليدرك كاهيل التعادل بضربة رأس في الدقيقة 13.

ونجح كاهيل في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الأسترالي بضربة رأس، لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين.

ودفعت سوريا ثمن اللعب بـ10 لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي سدد السومة قذيفة من ركلة حرة، لكنها ارتدت من القائم الأيسر لأستراليا لينتهي حلم سوريا في مواصلة مشوار التأهل إلى كأس العالم لأول مرة.

وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.