المنتخب الأسترالي يتغلب على السوري في الملحق الآسيوي

ونجح كاهيل في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الأسترالي بضربة رأس، لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين.
ودفعت سوريا ثمن اللعب بـ10 لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي سدد السومة قذيفة من ركلة حرة، لكنها ارتدت من القائم الأيسر لأستراليا لينتهي حلم سوريا في مواصلة مشوار التأهل إلى كأس العالم لأول مرة.
وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.
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