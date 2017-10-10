لاعب "ريال مدريد" يساند إسرائيل ويستفز الجماهير العربية (صورة)

وكان نجم فريق "ريال مدريد" ومنتخب لاروخا قد نشر تغريدةً له تظهر بها صورته وهو يطل من شرفة فندق مواجه للمسجد الأقصى، وقد علّق عليها بعبارة: "زيارة ثقافية"، وبجوارها شعار علم دولة إسرائيل.
Visita cultural. 🇮🇱🔝 pic.twitter.com/VqpxZek4YT— Marco Asensio (@marcoasensio10) October 8, 2017
وقامت الجماهير العربية بالرد عليه، كما انهالت الانتقادات من كل حدب وصوب، حيث قامت الجماهير بنشر صور لعلم فلسطين، وهاجمته بسبب مساندته لدولة إسرائيل.
@DarrenArsenal1 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 it’s Palestine 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸— فارس التركي (@farooi) October 8, 2017
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