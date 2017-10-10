قائد المنتخب السوري يعتذر للجماهير السورية

© REUTERS/ DAVID GRAY مشجع يبكي بحرقة بعد خسارة المنتخب السوري أمام أستراليا

وقال فراس الخطيب، بعد نهاية المبارة مع المنتخب الأسترالي "أعتذر وزملائي لجماهير سوريا على خسارة اليوم، هذه خيبة أمل كبيرة لنا، كنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لمباراة الملحق".

وأضاف في لقاء مع قناة "bein sports" أن "الحكم كان له دور مؤثر في المباراة، كانت هناك بعض الأخطاء من جانبه، وأعتقد أن السبب في خسارة اليوم هو عدم فوزنا في المباراة الماضية على أرضنا، كنا نحتاج الفوز هناك ولكن لم ننجح في ذلك".

وأردف "قدر الله وما شاء فعل وأعتذر للجماهير السورية بكل الأطياف والألوان".

واختتم قائلا "حظ أوفر لنا جميعا، أنا دائما قادر على العطاء وسأقوم بكل ما يريده المنتخب الوطني، أتمنى المشاركة في تصفيات كأس أمم آسيا, وشرف لي أن أكمل مسيرتي مع المتتخب".

وكان المنتخبان قد تعادلا في مباراة الذهاب التي أقيمت في ماليزيا التي اختارها المنتخب السوري كأرض له بنتيجة 1-1.

وبذلك يتبقى أمام المنتخب الأسترالي مباراة واحدة تفصله عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم بكرة القدم في روسيا 2018، حيث يجب عليه أن يلاقي رابع ترتيب تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ويشغله حالياً منتخب بنما بفارق ضئيل في الترتيب.

ويذكر أن المنتخب السوري خاض 20 مباراة في التصفيات جميعها خارج أرضه، ورغم ذلك أظهر أداء كرويا متميزا، وروحا معنوية عالية دفعت به للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات.