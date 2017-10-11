بالصور...فرنسا والبرتغال في كأس العالم 2018 بروسيا وخروج هولندا

تأهل كل من المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي بشكل رسمي إلى مونديال روسيا 2018، في حين أخفق المنتخب الهولندي في الصعود للنهائيات.

فرنسا

حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل المباشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا عن المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية بفوزه على ضيفه البيلاروسي 2-1.

على ملعب فرنسا، تقدم منتخب الديوك بهدفين لأنطوان جريزمان (27) وأوليفيه جيرو (33) قبل أن يقلص أنطون ساروكا الفارق في الدقيقة 44 للضيوف.

وأنهى المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات وفي جعبته 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن السويد وهولندا لكن المنتخب السويدي ضمن المشاركة في الملحق بتفوقه عن الطواحين الهولندية بفارق الأهداف واحتلاله المركز الثاني.

© REUTERS/ CHARLES PLATIAU المنتخب الفرنسي

البرتغال

وفازت البرتغال على ضيفها المنتخب السويسري بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا لتضمن التأهل مباشرة للمونديال، الأمر الذي سيدفع بخصمها لخوض الملحق.

وجاء هدف المباراة الأول بعدما سجل يوهان جورو هدفا ذاتيا في مرماه (ق41) فيما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض أندريه سيلفا (ق57).

وبفوز البرتغال أصبح لديها 27 نقطة وهو نفس رصيد سويسرا لكنها تتفوق عليها بفارق الأهداف لتتصدر المجموعة وتتأهل مباشرة لروسيا 2018.

من جانبها ستضطر سويسرا لخوض الملحق الأوروبي بعد احتلالها المركز الثاني.

© REUTERS/ JON NAZCA منتخب البرتغال

هولندا

وستسجل النسخة القادمة للمونديال غياب هولندا رغم فوزها بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة بالتصفيات على السويد، التي لا زالت آمالها قائمة في التأهل بعد بلوغها للملحق الأوروبي.

وأحرز المنتخب الهولندي ثنائية في الشوط الأول عن طريق جناحه آريين روبين (16 و40) لكنه كان بحاجة لتسجيل 5 أهداف أخرى لاقتناص المركز الثاني في المجموعة وبلوغ الملحق.

وحسب "يوروسبورت"، أعلن آرين روبن نجم المنتخب الهولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني، إعتزاله الدولي بعد إخفاق هولندا في التأهل إلى مونديال روسيا.

© REUTERS/ STRINGER آرين روبن نجم المنتخب الهولندي وخيبة أمل بعد الاخفاق في الوصول لكأس العالم

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.