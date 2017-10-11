بالفيديو...أهداف مباراة فرنسا وبيلاروسيا (2-1)

حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل المباشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا عن المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية بفوزه على ضيفه البيلاروسي 2-1.

على ملعب فرنسا، تقدم منتخب الديوك بهدفين لأنطوان جريزمان (27) وأوليفيه جيرو (33) قبل أن يقلص أنطون ساروكا الفارق في الدقيقة (44) للضيوف.

وأنهى المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات وفي جعبته 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن السويد وهولندا لكن المنتخب السويدي ضمن المشاركة في الملحق بتفوقه عن الطواحين الهولندية بفارق الأهداف واحتلاله المركز الثاني.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.