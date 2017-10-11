بالفيديو...أهداف مباراة البرتغال وسويسرا (2-0)

فازت البرتغال على ضيفها المنتخب السويسري بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا لتضمن التأهل مباشرة للمونديال، الأمر الذي سيدفع بخصمها لخوض الملحق.

وجاء هدف المباراة الأول بعدما سجل يوهان جورو هدفا ذاتيا في مرماه (ق41) فيما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض أندريه سيلفا (ق57).

وبفوز البرتغال أصبح لديها 27 نقطة وهو نفس رصيد سويسرا لكنها تتفوق عليها بفارق الأهداف لتتصدر المجموعة وتتأهل مباشرة لروسيا 2018.

من جانبها ستضطر سويسرا لخوض الملحق الأوروبي بعد احتلالها المركز الثاني.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.