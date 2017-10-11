بالفيديو...أهداف مباراة الأرجنتين والإكوادور الرائعة (3-1)

قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعدما سجل هاتريك في شباك الإكوادور.

وحققت الأرجنتين الفوز خارج أرضها على الإكوادور بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتألق "البرغوث" وانتفض وعاد ليُسجل من جديد لمنتخب بلاده ليتواجد لاعب برشلونة الإسباني في المونديال الروسي دون انتظار الملحق.

وافتتح ايبارا التهديف للإكوادور بعد مرور 40 ثانية على بداية المباراة، وتعادل ميسي في الدقيقة 12 من احداث الشوط الأول.

وجاء ميسي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20، وأضاف الهدف الثالث ببراعة ومهارة فائقة بالدقيقة 62 من أحداث المباراة.

وبذلك يتأهل رسميا منتخب التانغو إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.