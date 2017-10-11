بالفيديو...أهداف مباراة البرازيل وتشيلي (3-0)

أطاح منتخب البرازيل بآمال نظيره التشيلي، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، في آخر جولات تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأحرز ثلاثية "السامبا"،باولينهو في الدقيقة (56)، وجابرييل خيسوس في الدقيقة (57)، قبل أن يعود لتعزيز الفارق بالهدف الثاني الشخصي له والثالث لمنتخب ميلاده في الدقيقة (90) من عمر اللقاء، مطلقًا رصاصة الرحمة على الضيوف.

وبهذه النتيجة يصل البرازيل إلى النقطة 41 متفردا بصدارة المجموعة، فيما يودع تشيلي حسابات التأهل للمونديال بعدما أتى في المركز السادس بفارق الأهداف عن منتخب بيرو، بعد تساويهما في رصيد النقاط بواقع 26 نقطة لكل منهما.

وتنص لوائح "الفيفا" على تأهل الأربع مراكز الأولى للقارة مباشرة إلى المونديال، وتنافس صاحب المركز الخامس (بيرو) مع بطل أوقيانوآسيا (نيوزليندا).

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.