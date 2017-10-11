بالفيديو...أهداف مباراة البرازيل وتشيلي (3-0)

وأحرز ثلاثية "السامبا"،باولينهو في الدقيقة (56)، وجابرييل خيسوس في الدقيقة (57)، قبل أن يعود لتعزيز الفارق بالهدف الثاني الشخصي له والثالث لمنتخب ميلاده في الدقيقة (90) من عمر اللقاء، مطلقًا رصاصة الرحمة على الضيوف.
وتنص لوائح "الفيفا" على تأهل الأربع مراكز الأولى للقارة مباشرة إلى المونديال، وتنافس صاحب المركز الخامس (بيرو) مع بطل أوقيانوآسيا (نيوزليندا).
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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