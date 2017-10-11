صورة لمحمد صلاح يخضع للتفتيش بالمطار تشغل مواقع التواصل (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمحمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، يظهر فيها وهو يخضع للتفتيش من قبل ضابط المطار أثناء سفره إلى لندن.

© REUTERS/ PHIL NOBLE اللاعب المصري محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو

وأعرب رواد "فيسبوك" عن إعجابهم بالتزام "صلاح" بإجراءات الأمن والسلامة بالمطار، معتبرين صلاح قدوة لهم ويمثل نموذجاً مشرفاً لنجم مشهور في التواضع.

وأسعد النجم المصري محمد صلاح المصريين في مباراة منتخب مصر ونظيره الكونغولي والتي قدمها بشكل متميز أحرز خلالها هدفين، لتصعد مصر لكأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ 28 عاما.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحتها، وإن كانت قديمة أم لا.