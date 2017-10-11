بالفيديو...اللحظة التي تمنى السوريون فيها انتهاء المباراة

واستعاد المنتخب الأسترالي بعد وقت قليل زمام المبادرة وسجل هدف التعادل، مما جعل المشجعين يشعرون بالتوتر ولكنهم استمروا بالتشجيع والهتاف حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليتم بعدها تمديدها إلى شوطين إضافيين، حيث تمكن المنتخب الأسترالي أخيراً من تسجيل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني ليسود الصمت المطبق على ساحة الأمويين التي ضمت أكثر من 15 ألف مشجع معظمهم افترشوا الطريق والحديقة العشبية.
وعبر عدد من المشجعين لمراسل "سبوتنيك" عن سعادتهم بالأداء الذي قدمه منتخبهم في المباراة وفي مجمل مبارياته السابقة ضمن التصفيات التي اتصفت بالمستوى الفني العالي رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط باللاعبين وحرمانهم من خوض المباريات في الملاعب السورية بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
فيما أكد آخرون على ضرورة دعم المنتخب الوطني والوقوف بجانبه في المرحلة القادمة والبدء بتحضيره وتجهيزه فنيا لتمثيل سوريا في بطولة آسيا التي ستقام أواخر العام القادم.
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