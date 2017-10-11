بالفيديو...اللحظة التي تمنى السوريون فيها انتهاء المباراة

غصت ساحة الأمويين في وسط العاصمة دمشق بآلاف المشجعين السوريين الذين تهافتوا لمتابعة مباراة كرة القدم بين المنتخب السوري والمنتخب الأسترالي التي جرت ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

© REUTERS/ STEVE CHRISTO ما حقيقة تقديم المنتخب السوري شكوى إلى الفيفا

تابع المشجعون السوريون المباراة على شاشات عملاقة ضمن أجواء كرنفالية وتشجيعية، حيث تلقت شباك المنتخب الأسترالي هدفا مبكرا أدى إلى فرحة جنونية عارمة عندما تمكن اللاعب السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقائق الأولى من المباراة.

واستعاد المنتخب الأسترالي بعد وقت قليل زمام المبادرة وسجل هدف التعادل، مما جعل المشجعين يشعرون بالتوتر ولكنهم استمروا بالتشجيع والهتاف حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليتم بعدها تمديدها إلى شوطين إضافيين، حيث تمكن المنتخب الأسترالي أخيراً من تسجيل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني ليسود الصمت المطبق على ساحة الأمويين التي ضمت أكثر من 15 ألف مشجع معظمهم افترشوا الطريق والحديقة العشبية.

وعبر عدد من المشجعين لمراسل "سبوتنيك" عن سعادتهم بالأداء الذي قدمه منتخبهم في المباراة وفي مجمل مبارياته السابقة ضمن التصفيات التي اتصفت بالمستوى الفني العالي رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط باللاعبين وحرمانهم من خوض المباريات في الملاعب السورية بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

فيما أكد آخرون على ضرورة دعم المنتخب الوطني والوقوف بجانبه في المرحلة القادمة والبدء بتحضيره وتجهيزه فنيا لتمثيل سوريا في بطولة آسيا التي ستقام أواخر العام القادم.