برشلونة بانتظار أرباح تفوق المليار دولار

كشف نادي برشلونة، يوم الأربعاء، عن إيراداته السنوية لألعابه الرياضية كافة ضمن نتائج نهائية للعام المالي 2016-2017.

© REUTERS/ BENOIT TESSIER نيمار يعود لمضايقة برشلونة وهذه المرة من بوابة انتقال كوتينيو

حيث أعلن النادي عن تحقيق إيرادات تزيد عن المليار دولار من كرة القدم، وذلك للمرة الأولى خلال الموسم الحالي ليكون قطاع الكرة أكبر رابح في النادي.

ويزيادة قدرها 4 % مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت أرباحه العام الماضي 839 مليون دولار أمريكي.

ووصلت أرباح النادي قبل إقتطاع الضرائب الى 36,7 مليون دولار.

ووصلت ديون النادي الى 292,6 مليون دولار أمريكي بتراجع قدره 29 مليون دولار أمريكي.