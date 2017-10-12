مارادونا يهنئ المنتخب الأرجنتيني بطريقته

وجه الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا رسالة شكر للمنتخب الأرجنتيني لبلوغه مونديال روسيا، كما وأعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل المنتخب.

أعرب مارادونا عن فرحته الكبيرة لوصول منتخب بلاده لمونديال روسيا.

حيث كتب مارادونا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" بعد فوز "الألبيسيليستي" على الإكوادور (1-3): "سعيد للغاية لأننا ما زلنا نواصل كسب احترام العالم".

وأرفق رسالته بصورة تجمع بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني، على رأسهم ليونيل ميسي، وهم يحتفلون بالانتصار، والتأهل للمونديال.

Estoy muy contento porque seguimos manteniendo el respeto del mundo a la celeste y blanca! Публикация от The Official Diego Maradona (@_diegomaradona_10) Окт 11 2017 в 6:23 PDT

وتأهلت الأرجنتين مباشرة للمونديال، في المركز الثالث، خلف البرازيل، وأوروجواي.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.