حقائق مثيرة حول أصغر 3 بلدان مشاركة في كأس العالم 2018

التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 شارفت على نهاية أمتارها الأخيرة في سباق الحصول على التذاكر المؤهلة للمونديال، هذه التصفيات شهدت العديد من المفاجآت التي سيذكرها تاريخ كرة القدم بحسب المتابعين لكرة القدم.

تتصدر الدول التي يعتبر وصولها إلى المونديال بأنه مفاجأة البطولة هو المنتخب الآيسلندي.

حيث تعتبر آيسلندا أصغر بلد يشارك في كأس العالم المقبلة، حيث يصل عدد سكان الدولة إلى حوالي 320 ألف نسمة.

آيسلندا التي حققت مفاجأة كبيرة في يورو 2016، بوصولها إلى الدور ربع النهائي من البطولة، استمرت بسلسلة نجاحاتها الكروية لتتصدر مجموعتها بـ22 نقطة وتحصد بطاقة التأهل.

في مجموعة ضمت منتخبات ذات تاريخ عريق في كرة القدم كالمنتخب التركي والكرواتي، يذكر بأن عدد اللاعبين المحترفين المسجلين في الاتحاد الآيسلندي لا يتجاوز 100 لاعب.

ومن الطرائف حول هذا البلد أن عدد سكانه نحو 330 ألف نسمة، بينما يوجد حوالي 900 ألف رأس من الغنم، في إحصائية رسمية آيسلندية.

#Iceland national team players are celebrating finishing group 1st and going to World Cup.



Well deserved. 👏🏼 pic.twitter.com/aO6rsZGdKv — mephobia (@mephobia8) ١١ أكتوبر، ٢٠١٧

يأتي في المرتبة الثانية منتخب بنما من حيث أنه أحد مفاجآت المونديال، إذ تأهلت بنما للمونديال بعد انتزاعها لبطاقة التأهل عن قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي.

GRACIAS MUCHACHOS ❤

Hoy son nuestros héroes, Hoy nos hicieron llorar,

Hoy nos hicieron soñar.

¿Qué les dirías?

#SomosLaSele 🇵🇦❤ pic.twitter.com/JDN7gQqUG2 — TVN Panamá (@tvnpanama) ١١ أكتوبر، ٢٠١٧

البطاقة جاءت على حساب المنتخب الكوستاريكي في مباراة تاريخية، فازت بها بنما على كوستاريكا بهدفين لهدف.

ثالث المفاجآت منتخب كوستاريكا والذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، بالرغم من تعداد البلد السكاني الذي لا يتجاوز 4 مليون نسمة.

كوستاريكا التي احتلت المركز الثاني في تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، تضم في صفوفها عددا من اللاعبين المحترفين في دوريات عالمية.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.