نجوم لن يرافقوا محمد صلاح وفهد المولد إلى مونديال روسيا 2018

قبل جولات الملحق الأخيرة لتصفيات المونديال في جميع القارات، تأكد غياب عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، الذين فشلوا في قيادة منتخباتهم إلى المونديال المقبل روسيا 2018.

وبالنسبة للمنتخبات العربية يعتبر منتخبا مصر والسعودية بنجميهما محمد صلاح، وفهد المولد على التوالي، أبرز المنتخبات، ويبقى منتخبا تونس والمغرب والذي تأجل صعودهما إلى الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، مع العلم أن الفريقين يحتاجان للتعادل، بينما تأكد غياب عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، ولم يستطيعوا مرافقة نجمي ليفربول الإنجليزي واتحاد جدة السعودي.

1- جاريث بيل

بعد التأهل التاريخي مع منتخب بلاده "ويلز" إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا الماضية في فرنسا، كان الجميع على ثقة أن نجم ريال مدريد جاريث بيل قادر على قيادة ويلز إلى كأس العالم، لكن خسارة أخيرة وغريبة أمام أيرلندا أفقدته مقعداً في الملحق الأوروبي، وسط تكهنات بأن بيل يسير على خطي أسطورة سابقة له في ويلز ريان جيجز نجم مان يونايتد الإنجليزي في عصره الذهبي، الذي حقق كل شيء مع فريقه ولم يستطع التأهل إلى المونديال مع ويلز.

جاريث بيل لن يتواجد فى روسيا ،، منتخب ويلز يفشل فى التأهل لكأس العالم 2018 pic.twitter.com/HyVkIw2hzK — Masralarabia Sport (@masrarabiasport) October 9, 2017

2- أليكسس سانشيز وفيدال وبرافوا

ودع الثلاثي التشيلي أليكسس سانشيز مهاجم أرسنال الإنجليزي ومواطنه أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي تصفيات أمريكا الجنوبية في الجولة الأخيرة بعد الخسارة أمام البرازيل بثلاثية نظيفة.

كاس العالم2018 بدون منتخب تشيلي 🏆❌💔 pic.twitter.com/7g22oP9jbe — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) October 11, 2017

3- روبن

بعد تخطيه حاجز الـ33 عاماً، لم يستطع الصاروخ أرين روبين نجم بايرن ميونخ، أن يسير بنفس سرعته المعهودة ليقود الطواحين الهولندية إلى مونديال كأس العالم، خروج مخزي لمنتخب هولندا في مجموعة تصدرتها فرنسا وتأهل منها المنتخب السويدي لمقعد الملحق، بعدما صعد إلى نهائي كأس العالم 2010 واحتل المركز الثالث في 2014.

— آرين روبين يعلن رسمياً إعتزاله اللعب دولياً.

— آرين روبين سجل 37 هدف في 96 مباراة مع منتخب هولندا. #بايرن pic.twitter.com/obB41NpF1x — Die Roten Oman (@DieRotenOman) October 12, 2017

4- دافيد ألابا

فشل منتخب النمسا في التأهل هو الآخر، حيث احتل المركز الرابع في مجموعته برصيد 15 نقطة لغيب ألابا لاعب بايرن منيونخ الألماني عن البطولة الأكبر في تاريخ المستديرة.

5- أنطونيو فالنسيا

أنطونيو فالنسيا مدافع الشياطين الحمر مانشيستر يونايتد وكابتن الفريق الإنجليزي الشهير لم يستطع قيادة منتخب بلاده الإكوادور إلى كأس العالم، حيث فشل المنتتخب الأصفر في حجز مقعد من المقاعد الخمسة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية والمكونة من 10 منتخبات.

6 بيتر تشيك

بيتر تشيك حارس أرسنال الإنجليزي والمنتخب التشيكي قدم أسوء مشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات، حيث احتلوا المركز الثالث خلف أيرلندا الشمالية برصيد 15 نقطة فقط، وبفارق ضعف النقاط عن المتصدر ألمانيا التي امتلكت في رصيدها 30 نقطة.

7- يان أوبلاك

يان أوبلاك، من أفضل حراس المرمى في العالم، حارس مرمى أتلتيكو مدريد حالياً ومنتخب سلوفينيا يغيب عن المونديال بعدما احتل منتخب بلاده المركز الرابع في مجموعته برصيد 15 نقطة.

8 رياض محرز

أحد أفضل لاعبي القارة في أفريقيا خلال العامين الأخيرين، حيث حقق إعجازا كرويا مع فريقه ليستر سيتي وتوج بالدوري الإنجليزي عام 2016، ولم يفلح في الوصول إلى كأس العالم المقبل مع الجيل الذهبي للكرة الجزائرية بعد احتلوا المركز الأخير في مجموعة ضمت نيجيريا والكاميرون والغابون

9- بيتر أوباميانج

فشل منتخب الغابون بقيادة بيتير أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في مجموعة ضمت المغرب وكوت ديفوار ومالي.

10-أسامواه غيان

مهاجم المنتخب الغاني أسامواه غيان هو هداف قارة أفريقيا في كأس العالم، حيث أحرز 6 أهداف في مشاركات منتخب غانا بالمونديال أعوام 2006 و 2010 و 2014، قبل أن يوقف الفراعنة هذه السلسلة ويتأهلوا بصحبة محمد صلاح على حساب غانا إلى كأس العالم في روسيا 2018.

11- عمر السومة

ودع المننتخب العربي السوري التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مراحلها الأخيرة، بعدما خسر من المنتخب الأسترالي 2-1، ليغيب نجمه وهدافه لاعب نادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، والذي قال إن سوريا ستُنافس على كأس آسيا 2019.