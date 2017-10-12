3.5 مليون طلب لشراء بطاقات لمباريات مونديال 2018 في روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، تلقيه قرابة 3.5 مليون طلب على اقتناء تذاكر لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة في روسيا العام الجاري، وذلك محصلة المرحلة الأولى من تقديم الطلبات.

© Sputnik. Ramil Sitdikov حقائق مثيرة حول أصغر 3 بلدان مشاركة في كأس العالم 2018

يذكر بأن 23 منتخبا قد ضمن تواجده في كأس العالم القادمة.

بإنتظار الجولة الأخيرة من التصفيات العالمية و التي وصلت لمرحلة الملحق.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.