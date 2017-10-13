مشجع ياباني يبكي لخسارة المنتخب السوري برفقة الخطيب (فيديو)

خسارة المنتخب السوري الأول لكرة القدم أمام نظيره الأسترالي بهدفين لهدف في العاصمة الأسترالية سيدني، وخروج سوريا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم مايزال يشغل شبكات التواصل الاجتماعي ومحبي المنتخب السوري.

© REUTERS/ DAVID GRAY مشجع يبكي بحرقة بعد خسارة المنتخب السوري أمام أستراليا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع ياباني متزوج من سورية، وهو برفقة لاعب المنتخب السوري فراس الخطيب

وهو يبكي لخسارة المنتخب السوري، وكان قد حضر مباراتي المنتخب السوري في ماليزيا وأستراليا لتغطية المباراتين ولتحضير تقرير عن عودة فراس الخطيب لصفوف المنتخب السوري.

وأضاف الخطيب أنه خلال إجرائه اللقاء، بدأ المشجع الياباني بالبكاء نتيجة للأوضاع في سوريا.

يذكر بأن الخطيب كان قد وجه رسالة اعتذار، بعد نهاية المبارة مع المنتخب الأسترالي، قال فيها: "أعتذر وزملائي لجماهير سوريا على خسارة اليوم،

هذه خيبة أمل كبيرة لنا، كنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لمباراة الملحق".

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وتحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.