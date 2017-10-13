"فالك" ينفي تلقي أي امتيازات ليست من حقه من "الخليفي"

نفى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" أنه تلقى أي "امتيازات ليست من حقه" من ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية المملوكة لأطراف قطرية ورئيس نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد أن بدأت سلطات الإدعاء السويسرية تحقيقات جنائية بهذا الخصوص.

© AFP 2017/ bertrand GUAY باريس سان جيرمان ينسى نيمار

وقال مكتب الإدعاء العام في سويسرا، أمس الخميس، إنه يشتبه بتلقي فالك "امتيازات ليست من حقه" من الخليفي بما يتصل بمنح حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن فالك، قوله، اليوم الجمعة: "أود فقط القول إن هذا غير صحيح، لم أفعل ذلك مطلقا، لم أحصل قط على أي شيء مقابل أي شيء".

وأضاف فالك: "أنفي الاتهامات الموجهة لي أو لناصر، لم أحصل على أي شيء من ناصر، بوسعي تأكيد ذلك، لم يكن هناك أي تبادل بيني وبين ناصر مطلقا"، حسبما نقلت"رويترز".

وكان فالك الذراع الأيمن للسويسري سيب بلاتر عندما كان الأخير رئيسا لـ"فيفا".

ونفت مجموعة "بي إن" ارتكاب أي مخالفات من هذا القبيل، قائلة إنها تتعاون مع التحقيقات.