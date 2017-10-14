مسيرة "أريين روبن" الكروية وأجمل أهدافه (فيديو)

قرر لاعب كرة القدم أريين روبن ، نجم بايرن ميونخ ومنتخب هولندا، اعتزال اللعب دوليًا بعد اخفاق منتخب بلاده في الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته في روسيا 2018 .

ويمتلك روبن تاريخًا حافلًا مع منتخب الطواحين، حيث بلغ إجمالي مشاركاته الدولية 96 مباراة، أحرز خلالها 37 هدفًا وصنع 29 آخر، قبل أن يقرر اليوم اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي 10 أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكر موقع " arabic.sport360".

وعلى الرغم من الأداء المميز لروبن إلا أنه لم يحصل مع منتخب هولندا على أي لقب فيما حل وصيفًا في المونديال في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا والمركز الثالث في 2014 في البرازيل.

وبدأ روبن مسيرته الكروية مع نادي غرونينغين الهولندي عام 2000، واستمر في اللعب ضمن صفوفه لمدة عامين حتى عام 2002، شارك خلالهما في 46 مباراة، لتكون محطة الرياضية التالية هي نادي "بي أس في آيندهوفن" الهولندي.

استمر روبن في اللعب ضمن فريقه الجديد حتى عام 2004، زاد رصيد مشاركاته خلالها 56 مباراة ورصيد أهدافه 17 هدفًا، ورحل في 2004 إلى نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يعد نقلة في تاريخه الكروي، واستمر في اللعب مع تشيلسي حتى عام 2007 في مركز المهاجم وجناح أيمن.

عقد نادي ريال مدريد صفقة لشرائه بحوالي 24 مليون يورو، لكن تبين لكالديرون، رئيس ريال مدريد سابقا، من الفحوصات الطبية أن هذا اللاعب يعاني من مشاكل ما بين الركبة والساق بسبب الإصابات المتكررة فعلم ريال مدريد ان التشلسي أراد التلاعب بالصفقة ظناً منهم ان اللاعب لا يلزمهم.

رغم ذلك نجح روبن في أول سنة له مع ريال مدريد في الحصول على الدوري الأسباني وهزيمة منافسه التقليدي نادي برشلونة ذهابا وايابا وسجل روبن في مبارة الإياب استطاع روبن تسجيل هدف في مرمى فالديز.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يعتزل روبن اللعب نهائيًا مع نهاية الموسم الحالي، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بايرن ميونخ.