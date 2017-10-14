أبو تريكة يشارك في مونديال روسيا 2018

كشف اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، عن مشاركته في كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

facebookAboTrekaLovers أبو تريكة يرد على الدعوات المطالبة بعودته لمنتخب الفراعنة

وبعد سؤال أبو تريكة عن احتمالية الاستجابة لمطالب الجماهير المصرية، أكد في تصريحاته لـ"بي إن سبورتس": "سأتواجد في كأس العالم كمحلل إن شاء الله".

وشهدت الفترة الماضية، مطالبة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعودة اللاعب المصري محمد أبو تريكة، للمشاركة ضمن صفوف المنتخب المصري والعودة عن الاعتزال، وذلك تكريما له على ما قدمه للكرة المصرية.

ولكن أبو تريكة رد على الجماهير، عبر حسابه على "تويتر": "مشاعر طيبة أشكركم عليها، ولكن الواقعية أفضل، ونحن لا نسرق جهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث".

مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث #تريكه_في_كاس_العالم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 10, 2017

وكان المنتخب المصري، قد تأهل إلى مونديال روسيا 2018، لأول مرة منذ 28 عاماً، وذلك عقب الفوز على منتخب الكونغو 2-1، خلال المباراة التي أقيمت في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.