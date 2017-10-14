بالفيديو.. أهداف مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ 5-0

فاز نادي بايرن ميونخ على فرايبورغ بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، بمباراة الجولة الثامنة من الدورى الألمانى.

ويبتعد بايرن، الذي سيواجه سيلتيك في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند المتصدر، الذي لم يخسر حتى الآن، برصيد 19 نقطة وسيواجه رازن بال شبورت في وقت لاحق من السبت.

واحتاج صاحب الأرض إلى ثماني دقائق لافتتاح التسجيل حيث أحرز يوليان شوستر لاعب فرايبورج هدفا ثانيا بالخطأ في مرمى فريقه في نفس العدد من المباريات بعد سلسلة تمريرات سلسة من قبل لاعبي بايرن.

وضاعف كينجسلي كومان من تقدم بايرن بضربة رأس بعدما علت تسديدة ارين روبن لتذهب صوبه في الدقيقة 42.

وبدلا من التفريط في التقدم كما حدث في اخر مباراتين حيث تعادل 2-2 واصل الفريق طريقه نحو الانتصار.

وتوج تياجو الكانتارا الأداء الرائع الذي قدمه بهدف من تسديدة منخفضة سكنت شباك الحارس الكسندر شفولوف بعد مرور أكثر من ساعة بقليل قبل أن يستفيد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من خطأ دفاعي ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم.

وأكمل بايرن الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر يوشوا كيميش بعد هجمة مرتدة.