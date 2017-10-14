بالفيديو.. أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي 2-1

أنهى كريستيانو رونالدو صيامه عن الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وأحرز هدفا متأخرا ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على مستضيفه خيتافي، اليوم السبت، لينقذ الفريق من تعادل كان يمكن أن يكون مكلفا ومحرجا لبطل إسبانيا وأوروبا الكثير.

وعانى المهاجم البرتغالي أمام المرمى وأهدر فرصة خطيرة مبكرا لكنه أحرز هدفا بتسديدة مباشرة في الدقيقة 85، ليفتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم.

وقبل أن يحدث ذلك تعرض ريال مدريد لخطر فقدان النقاط للمرة الرابعة في ثماني مباريات في الدوري وخاطر بالابتعاد أكثر عن برشلونة المتصدر بعدما أدرك خورخي مولينا التعادل لخيتافي الدقيقة 56 رغم أن ماركوس يورنتي لاعب وسط ريال مدريد هو اخر من لمس الكرة.

وأظهرت الإعادة أن مولينا كان في موقف تسلل وشعر ريال مدريد بالغضب بعد إلغاء هدف للبديل تيو هرنانديز بداعي التسلل بعد ذلك بقليل.

لكن رونالدو تجنب ضربة أخرى لفريقه بعد أداء متواضع في الدوري حتى الآن وحفظ ماء وجه المدرب زين الدين زيدان في المباراة رقم 100 للمدرب الفرنسي مع ريال مدريد.

وتقدم ريال مدريد للمركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة الذي يستطيع زيادة الفارق إلى سبع نقاط عندما يحل ضيفا على اتليتيكو مدريد في وقت لاحق من اليوم.