قرار بخصوص محللي مباريات الدوري السعودي يثير جدلا واسعا

mbc تشتري حقوق بث الدوري السعودي بمليار دولارhttp://t.co/3IsApRggyI— أنباء اليوم (@anba_alyoum) August 8, 2014
وقالت هيئة الرياضة، عبر حسابها على تويتر، "الهيئة العامة للرياضة تطلب من الناقل الرسمي للدوري السعودي إلزام من يظهر على شاشتها من السعوديين أثناء تحليل المباريات بالزي الوطني"
#الهيئة_العامة_للرياضة تطلب من الناقل الرسمي للدوري السعودي إلزام من يظهر على شاشتها من السعوديين أثناء تحليل المباريات بالزي الوطني.— هيئة الرياضة (@gsaksa) October 14, 2017
وتباينت ردود الفعل على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة، ففي حين أشاد عدد كبير من المستخدمين بالسعودية كون القرار يتفق مع ثقافتهم.
قرار جميل بإلزام محللي القناة الناقلة بالإلتزام بالزي السعودي— متعب العبدالهادي (@MOTEBABDULLAH) October 14, 2017
البداية من اليوم 👍🏻
بينما أكد المعترضون على أن ارتداء الملابس هو حرية شخصية ولا علاقة لهيئة الرياضة بملابس المحللين الرياضين أو غيرهم.
زودها وربي 😂— #يزيد_السلمي🇸🇦 (@yazeed_sulami12) October 14, 2017
مو كذا حتى ملابس المحللين تتدخل فيها ؟ https://t.co/v1L5pTpRU0
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