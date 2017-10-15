قرار بخصوص محللي مباريات الدوري السعودي يثير جدلا واسعا

قالت الهيئة العامة للرياضة، أنها طلبت من مجموعة قنوات mbc الالتزام بالثوابت الوطنية السعودية أثناء تحليل مباريات الدوري السعودي.

وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت من mbc كونها الناقل الرسمي للدوري السعودي إلزام من يظهر على شاشتها من السعوديين أثناء تحليل المباريات بارتداء الزي الوطني.





ويتكون الزي الوطني السعودي من ثوب وطاقية فوقها شماغ أو غترة بيضاء، فوقه عقال.





وتمكنت مجموعة mbc من الفوز في 2014 بنقل المسابقات الكروية في السعودية، بقيمة 4 مليارات و100 مليون ريال سعودي، ما يعادل وقتها مليار دولار أمريكي، واعتبر أن هذه أضخم اتفاقية لحقوق البث التليفزيوني في المملكة.

mbc تشتري حقوق بث الدوري السعودي بمليار دولارhttp://t.co/3IsApRggyI — أنباء اليوم (@anba_alyoum) August 8, 2014

​وقالت هيئة الرياضة، عبر حسابها على تويتر، "الهيئة العامة للرياضة تطلب من الناقل الرسمي للدوري السعودي إلزام من يظهر على شاشتها من السعوديين أثناء تحليل المباريات بالزي الوطني"

#الهيئة_العامة_للرياضة تطلب من الناقل الرسمي للدوري السعودي إلزام من يظهر على شاشتها من السعوديين أثناء تحليل المباريات بالزي الوطني. — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 14, 2017

​وتباينت ردود الفعل على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة، ففي حين أشاد عدد كبير من المستخدمين بالسعودية كون القرار يتفق مع ثقافتهم.

قرار جميل بإلزام محللي القناة الناقلة بالإلتزام بالزي السعودي

البداية من اليوم 👍🏻 — متعب العبدالهادي (@MOTEBABDULLAH) October 14, 2017

​بينما أكد المعترضون على أن ارتداء الملابس هو حرية شخصية ولا علاقة لهيئة الرياضة بملابس المحللين الرياضين أو غيرهم.

زودها وربي 😂

مو كذا حتى ملابس المحللين تتدخل فيها ؟ https://t.co/v1L5pTpRU0 — #يزيد_السلمي🇸🇦 (@yazeed_sulami12) October 14, 2017