بالفيديو.. أهداف برشلونة وأتلتيكو مدريد

تعادل فريق الكرة الأول لنادي برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/1، فى المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الأرض بهدف سجله ساؤول نيجويز من تسديدة قوية فى الدقيقة 21 من زمن المباراة، وأدرك لويس سواريز، لاعب برشلونة التعادل للفريق الكتالونى من رأسية فى الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وبهذا التعادل يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة ويستقر في المركز الثالث، كما يرفع برشلونه رصيده إلى 22 نقطة، يستمر بها فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد.