ليلة سقوط الأرسنال في الوقت بدل الضائع

حقق فريق كرة القدم لنادي واتفورد فوزا غاليا على ضيفه أرسنال، بعدما كان متأخرا بهدف نظيف، في لقاء مثير جمعهما على ملعب "فيكاراج رود" ضمن مواجهات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح واتفورد في اقتناص الثلاث نقاط من أرسنال بعد فوزه 2-1.





المبارة كانت مثيرة خاصة بعدما أنتهى الشوط الأول بتقدم الأرسنال بهدف سجله بير ميرتساكر في الدقيقة 39، وانقلبت المبارة في الشوط الثاني إذ تمكن فريق واتفورد من التعادل عبر المهاجم تروي ديني في الدقيقة 71، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن كريق توم كليفرلي.

وبهدا الفوز يرتفع رصيد واتفورد إلى 15 نقطة دفعت به نحو المربع الذهبي، بينما توقف رصيد الأرسنال عند النقطة 13.